"Tengo buenas vibraciones"
Marc Márquez se deja de medias tintas: "Hay que salir a atacar"
El vigente campeón del mundo reconoce que "todo parece más igualado" y augura un final de temporada frenético.
Este jueves Marc Márquez ha regresado al circuito en el que el año pasado se coronó eneacampeón del mundo tras una sobresaliente temporada que quedó empañada por su posterior lesión en Indonesia.
Ahora, un año después, la situación de la parrilla es bien distinta, tal y como él mismo ha explicado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Japón de MotoGP.
"El año pasado llegué con más de cien puntos de ventaja y este año está más apretado. Este año es un Mundial normal; llegar a Motegi el año pasado con una ventaja tan grande no era normal", ha señalado.
Restan siete Grandes Premios para que finalice el presente campeonato y Marc se encuentra segundo a 12 puntos de Jorge Martín... pero desde atrás vienen apretando fuerte.
"Parece que Acosta, las dos Aprilia, bueno las cuatro Aprilia, fueron muy rápidas en Austria e intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero lo más importante es que siempre estamos ahí, en primera fila, luchando por podios. No es como el año pasado, pero no es como en años anteriores; todo parece más igualado", ha señalado.
Es por ello que el ilerdense ya se deja de medias tintas y asegura que pasa "al ataque".
"Tengo buenas vibraciones al llegar a Motegi. Pero eso no significa que vaya a ser fácil. De aquí en adelante en todos los circuitos hay que salir a atacar", ha zanjado.