Honda quería el regreso de Marc Márquez: "Claro que me hubiera gustado..."

Alberto Puig, jefe de equipo del Honda, reconoce que Marc está mejor en Ducati luchando por el título de MotoGP.

Marc Márquez firmó su renovación con Ducati, pero por el camino quedaron conversaciones con el equipo Honda, el equipo de su vida. Desde la marca japonesa han reconocido que les hubiera encantado recuperar al gran campeón de MotoGP.

Alberto Puig, jefe de equipo del Honda, lo ha reconocido en 'Sport': "A todo el mundo le gustaría volver a trabajar con alguien con quien has conseguido muchísimas cosas".

"Al margen de la amistad que podamos tener, que la tenemos. Lo que pasa es que yo lo que deseo para él es lo mejor. Realmente, Marc se ha esforzado muchísimo, lo ha pasado muy mal, y donde está ahora le ha ido bien. Entonces, yo siempre digo una cosa, no en este caso, pero como concepto: 'Al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver'. Con lo cual, yo creo que donde está, está con un buen grupo humano, una buena moto", indica.

"¿Que me hubiera gustado que volviera a Honda? Pues sí, pero en ningún momento hemos hecho más de lo que toca para volver a una cosa que ya pasó", reconoce el jefe del equipo Honda.

Reconoce que trabajar con Márquez ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado: "Pasó y fue la hostia de bueno, pero en la vida, no puedes avanzar mirando hacia atrás".

Honda quiere avanzar. Y lo hará con Fabio Quartararo, un campeón de MotoGP, a partir del curso que viene.

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