Malasia, Qatar y Valencia. Esas son las tres citas que restan del mundial de MotoGP. Mundial que se decidirá entre Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Y después llegará el test de Valencia. Test en el que se verá por primera vez a Marc Márquez con la Gresini (filial de Ducati).

El de Cervera no quiere saber nada de su nueva aventura en estos momentos. Sigue completamente centrado en Honda. Así lo ha expresado en declaraciones a 'AS': "Entiendo que haya mucha expectativa, lógicamente, porque hay un cambio de marca. Se ha generado esa expectativa en el pasado cuando hay un cambio de marca con otros pilotos, sí que es verdad, pero mi trabajo es intentar evadirme...".

No ha hablado con Gresini, ni con Ducati, ni tampoco con Alex Márquez, quien volverá a ser su compañero en la parrilla: "No he hablado de la Ducati a fondo porque sería una falta de respeto. Aún estoy trabajando para Honda y dando el ciento por ciento y, si hay algo para probar, lo hago".

"Intento dar el comentario más preciso, incluso podría tener contacto con mi equipo del año que viene e intento evitarlo. ¿Por qué? Pues porque quedan tres carreras por delante en las que mi objetivo es acabar de la mejor manera posible y ser lo más profesional posible. Luego ya habrá tiempo de hablar con mi hermano, con Ducati, con Gresini, con el nuevo técnico, para preparar la temporada 2024", dice el ocho veces campeón del mundo.

Insiste Marc en que no ha pensado cómo irá ese primer test. La primera vez que se suba a su nueva moto: "Primero necesito probar la moto, luego necesito hacer la pretemporada entera y cuando acabe la pretemporada veré exactamente dónde estamos...".

"Es un poco como cuando el año pasado fui con el mismo discurso y estando en el mismo equipo, porque durante la pretemporada vas viendo cosas, vas viendo si sale una marca, si sale otra, si sale un piloto o si sale otro y es ahí donde de momento sería un error entrar en un objetivo claro. El objetivo principal es volver a divertirse encima de la moto y eso significa ser competitivo", ha sentenciado el todavía piloto de Honda.