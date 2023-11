Campeón de 125cc, Moto2 y hexaganador del Mundial de MotoGP, si hay alguien que pueda dar un consejo fundado en el mundo del motociclismo, ese es Marc Márquez.

En el pasado Gran Premio de Buriram, el de Cervera se refirió a dos jóvenes en auge: David Alonso, piloto de Moto3, y Fermín Aldeguer, de Moto2.

Reflexionando sobre la juventud y el peligro que pueden acarrear las redes sociales, Márquez quiso hacer una llamada a la calma.

"Son muy jóvenes. El tema es que son jovencísimos y se pueden estancar o seguir progresando, eso depende. Se está viendo con Fermín Aldeguer, que también es muy joven. Los baches afectan un poco más a esa edad y no eres tan maduro; te afectan los baches con 30 años, con 18 mucho más", señaló.

Marc hizo especial hincapié en las redes sociales, pidiendo a los jóvenes que no inviertan demasiado tiempo en ellas y que no les afecten tanto las críticas.

"Antes no estaban. Al menos, cuando yo corría en 125cc y Moto2, no eran tan potentes como ahora, no sabías tanto lo que decía la gente. Pero ahora, si eres un chavalín joven, puedes perder mucho tiempo con eso. El tema es que vayan madurando, el problema es que deben hacerlo delante de las cámaras", añadió.