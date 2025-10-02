"Marc Márquez es una amenaza para Valentino Rossi": un campeón analiza el "mal rollo" entre ambos

Pol Espargaró, probador de KTM y campeón de Moto2 en 2013, considera que el italiano ha empezado a "llevarse bien" con Stoner porque ya no le ve como una "amenaza", todo lo contrario que con Marc.

Tras la novena corona de Marc Márquez y antes de que MotoGP aterrice en Indonesia, Valentino Rossi no titubeó a la hora de lanzar su enésimo desprecio al ilerdense.

Esto tan solo es una prueba más de la inquina que le tiene el italiano al '93' después de lo ocurrido en Sepang 2015. Ha pasado una década, sí, pero el 'Doctor' no olvida.

Y eso es algo que Pol Espargaró no llega a comprender. En declaraciones a 'Motociclismo', el probador de KTM ha analizado la situación entre ambos.

"Hay mal rollo entre pilotos retirados que no entiendo, si Rossi y Marc no han entrenado juntos otra vez, no ha sido por Marc", ha señalado.

El campeón de Moto2 en 2013 se refiere a esas jornadas de entrenamientos en el rancho de Rossi donde han acudido pilotos retirados como Casey Stoner o en activo como Pedro Acosta y PeccoBagnaia.

Y Espargaró cree que el motivo de la ausencia de Marc está más que claro: "Rossi se ha llevado bien con Stoner porque ya no es una amenaza, Marc aún sí".