Marc Márquez superará a Valentino Rossi: atención a la apuesta de un agente italiano

Carlo Pernat, representante de Enea Bastianini y voz autorizada de MotoGP, se ha desecho en elogios hacia el piloto de Ducati.

El noveno título de Marc Márquez, el séptimo en MotoGP, ha elevado a otro nivel el debate sobre quién es el mejor piloto de la historia.

El de Cervera ya está igualado con Valentino Rossi y los 15 de Giacomo Agostini parecen imposibles, pero por cómo ha ganado el '93' el de este 2025, muchos ya le sitúan en la cúspide del ranking.

Esa resiliencia es la que ha destacado Carlo Pernat en declaraciones a 'GPOne': "Márquez queda en la historia no sólo por los títulos que ganó, sino por cómo ganó éste. Fue al infierno, estuvo mucho allí, se quemó en el infierno. No sé cómo lo hizo mentalmente, con qué coraje y con qué fuerza consiguió levantarse".

"Recordemos todo lo que pasó: las lesiones, las operaciones, las remontadas. Se puso en condiciones extremas, dijo 'todo o nada'. No sé cómo lo consiguió todo, pero un hombre que reacciona así, en esas condiciones, merece un aplauso", ha explicado el representante de Enea Bastianini.

De hecho, Pernat cree que Márquez superará en títulos a su compatriota Valentino Rossi: "Ganará más Campeonatos del Mundo, porque hoy es el más fuerte de todos".

"Y no sólo por cómo corre o por la moto que tiene, sino también por cómo ha demostrado ser un hombre. Porque ha dicho: 'Cometí un error'. Es difícil para un campeón admitirlo. Ha confesado que volvió demasiado pronto después de las caídas", ha zanjado.