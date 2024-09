Aquel mundial de MotoGP de 2015 que ganó Jorge Lorenzo y en el que Valentino Rossi y Marc Márquez se pelearon vuelve a escena. Porque Rossi lo ha recordado. En el podcast del expiloto Andrea Migno ha rememorado algunos de losmomentos más tensos de aquel campeonato.

Después de Malasia y la patada, ante dirección de carrera, el equipo de Márquez y Rossi se enfrentaron. Lo cuenta el italiano: "Después de la carrera, me llamaron a la Dirección de Carrera. Yo estaba con Meregalli de Yamaha y Márquez estaba con su mánager, Alzamora. Alzamora empezó a insultarme, le pregunté por qué estaba allí si no era de Honda. Hubo un poco de pelea".

"Al final, Mike Webb (director de carrera) anunció que saldría último en Valencia, algo que nunca ha sucedido en MotoGP. Según las normas, debería haber tenido un 'ride through' en Sepang. En lugar de tercero habría acabado quinto. Si pensaban que había hecho caer a Márquez a propósito, deberían haberme obligado a hacerlo, pero no lo hicieron y se inventaron que saliera desde el último lugar en Valencia. Me cortaron las piernas y perdí el Mundial", denuncia el expiloto de motociclismo.

Y también denuncia que en el momento en el que Webb anunció su decisión, Márquez y Alzamora cruzaron miradas: "En el momento en que Mike Webb dijo que debería salir último en Valencia, se me heló la sangre porque supe que había perdido el título. Pero mi primera reacción fue mirar a Márquez, que levantó la vista y miró a Alzamora como diciéndole: 'Lo hemos conseguido'".

"Allí estaba Márquez con la cabeza agachada. También le había dicho que así la llevaría adelante durante toda su carrera, porque es asqueroso para el deporte hacer perder a otro", cierra Valentino.