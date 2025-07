Bezzecchi le da la razón a Marc Márquez después de los 'palos' a Alex

"Empezaron a dudar que Alex no me atacaba igual que a otros pilotos. ¿Y hoy que ha pasado? Que Marco Bezzecchi no me ha atacado": así de tajante se mostró Marc Márquez tras ganar en Assen días después de que su hermano Alex recibiese diversas críticas por supuestamente no atacar igual al octocampeón que a otros pilotos.

'As' le preguntó al piloto de Aprilia por las opciones que tuvo mientras estuvo a rebufo del piloto de Ducati, y este le terminó dando la razón al ilerdense.

"Iba dos décimas más rápido quee Marc en el T3, ¿no era posible atacarle?", le plantearon al ex del VR46, que no pudo ser más sincero: "No, no me resultaba posible".

"Me mantuve cerca de Marc en todo momento, no me lo esperaba. Al principio estaba más cerca, pero en la segunda mitad de la carrera hizo un cambio de ritmo y mi objetivo sólo era mantenerme enganchado, pero no podía atacarle", explicó.

Sin medias tintas, el italiano reconoció que el octocampeón estaba un escalón por encima: "El único punto donde me sentía fuerte para atacar era en la frenada de la chicane, adelanté ahí a Pecco y a Álex, pero él era demasiado fuerte ahí".