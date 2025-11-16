La llamativa relfexión de Crivillé sobre la crisis de Bagnaia: "Entró desesperado..."

El turinés se quedó sin gasolina en la clasificación en un nuevo episodio para olvidar este año. Álex analiza cómo puede superar esta situación.

'Pecco' Bagnaia ha vivido su peor temporada en MotoGP. Al bicampeón del mundo le ha pasado absolutamente de todo, más allá de tampoco haber encontrado su mejor versión sobre una moto con la que no ha congeniado.

Lo más llamativo de su año pasó en la clasificación del GP de Valencia. Bagnaia se quedó sin gasolina en la 'Q1' lo que le impidió pasar a la 'Q2' y poder certificar salir en la carrera desde una posición óptima. El turinés tampoco quiso darle excesiva importancia a un percance surrealista.

Álex Crivillé, campeón del mundo de motociclismo, ha analizado en 'laSexta' la crisis que ha vivido Bagnaia a lo largo de todo el año: "Cuando parecía que no le podía pasar nada más. Entró desesperado en el 'box', está deseando que empiece la temporada que viene y hacer un 'reset'".