El llamativo mensaje de Márquez sobre MotoGP 2026: "Necesitamos a Bagnaia"

El de Cervera apunta a la importancia del italiano de cara al desarrollo de la Ducati 2026 y de los test de pretemporada que tendrán lugar la próxima semana.

Marc Márquez no está en Valencia por casualidad. El de Cervera sabe que el Mundial del año que viene comienzo la próxima semana, con los test de pretemporada que se disputan también en el circuito Ricardo Tormo. Marc no va a poder subirse a la moto pero sí estará con Ducati probando cosas de cara a 2026.

El vigente campeón sabe que las cosas serán muy complicadas el curso que viene. Las Aprilia apuntan muy fuerte al igual que Pedro Acosta, sin descartar a Álex Márquez. 2026 será un mundial muy reñido o al menos esa es la sensación que da.

Márquez es consciente de ello y, en este periodo de inactividad, necesita absorber toda la información posible, aunque esta venga de su propio compañero de equipo y rival. Aún así, Marc ha señalado en declaraciones que recoge 'Motorsport' la importancia del trabajo de Bagnaia en los test del próximo lunes.

"Es verdad que Pecco está sufriendo más de lo normal, pero va ofreciendo destellos de velocidad. Respeto mucho a los pilotos y a los equipos técnicos, y me mantengo al margen. Le necesitamos, porque el martes tenemos un test muy importante y porque tanto él como Alex serán los encargados de guiarnos con vistas a ese 2026", ha confesado Marc.

El de Cervera también confía en la labor de su hermano Álex para poder ir preparándose de cara a lo que se va a encontrar en 2026. La recogida de información durante la pretemporada puede ser crucial para el desarrollo del campeonato.