La llamativa confesión de Márquez sobre su hermano Álex: "No nos ayudados en lo técnico, pero..."

El vigente campeón ha revelado cómo se relaciona con su hermano teniendo en cuenta que también es uno de sus máximos rivales sobre el asfalto. Marc reconoce que saben distinguir cuando les toca competir y cuando ser familia.

Marc Márquez y Álex Márquez parecen ser los dos grandes candidatos al título de MotoGP en 2026. Los hermanos ya fueron los dos mejores pilotos en 2025 y la historia se podría repetir esta temporada.

Sin embargo, todo hace pensar a que habrá algo más igualdad, ya no entre Marc y Álex sino también entre Marc y el resto de pilotos. Cabe recordar que el de Ducati conquistó su séptimo título de MotoGP cuando aún faltaban dos meses de competición.

Marc fue muy superior al resto de la parrilla y solo Álex pudo seguirle el ritmo durante alguna parte de la temporada. Los hermanos, a pesar de ser máximos rivales, mantienen una relación estrechísima.

Su rivalidad en la pista parece incluso haber fortalecido ese vínculo aunque esa pelea sobre el asfalto podría intesificarse este curso. Álex ha firmado unos test fantásticos y la lucha se podría igualar teniendo en cuenta también las dudas que arrastra Marc con su hombro derecho tras la operación a finales de 2025.

Aún así, queda claro que son uña y carne. Su relación sufrirá un cambio en las próximas semanas cuenta el vigente campeón. Sin embargo, Márquez reconoce, en declaraciones para 'Dazn', que tanto su hermano como él tienen muy claro cuando ser rivales y cuando ser hermanos.

"En las próximas dos semanas, él ya se va de casa (entre risas). Uno de mis puntos fuertes es tener a un hermano que también está en MotoGP. Puedo aprender de él y él puede aprender de mí. Nos ayudamos mutuamente; no en el aspecto técnico, porque ahí cada uno trabaja con su equipo, sino en el lado humano y en el entrenamiento", confiesa el mayor de los Márquez.