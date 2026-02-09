La predicción de un campeón del mundo sobre el título de MotoGP: "Están todos muy cerca, pero Márquez..."

Loris Capirossi, mito de MotoGP, anuncia un campeonato muy igualado aunque se rinde a la fuerza que podría tener Marc sobre la Ducati.

Marc Márquez es el gran favorito a llevarse el título de MotoGP en 2026. Sin embargo, la pretemporada ha dado razones para pensar que el de Cervera tendrá más rivales de los que tuvo el curso pasado.

Muchas escuderías y pilotos han mostrado mucha mejoría con respecto a 2025 y eso podría añadir nombres a la lista de candidatos en la lucha por el título. Loris Capirossi, campeón del mundo de 125cc y 250cc y mito de MotoGP, cree que habrá mucha igualdad en campeonato.

"Más o menos volveremos a ver los puntos fuertes del año pasado; Ducati y Aprilia siguen siendo supercompetitivos, Bezzecchi va muy fuerte y Fernández se está recuperando bien, como terminó el año pasado. KTM está luchando ahí y Honda tuvo un poco de dificultad, pero el miércoles fueron muy fuertes", asegura Loris en declaraciones para 'GPOne'.

Capirossi insiste en que estará todo muy competido: "Todos están muy cerca, y luego hay una cosa, cuando tienes mucho tiempo y muchas horas de pruebas, puedes arreglar las cosas y hacerlas bien. Cuando solo tienes una hora… es solo una hora".

Aún así, Loris sigue pensando que el binomio Ducati-Márquez lo tiene todo: "Su talento es indiscutible, sabemos quién es Marc, y además la colaboración con Ducati es ganadora, la moto es perfecta y él un gran campeón. Así que fue rápido desde el primer momento (en los test), a pesar de llevar cuatro meses sin pilotar una MotoGP".