Ridículo en Milán-Cortina

Las medallas de los JJOO de invierno, en el punto de mira: cuatro atletas denuncian que se les han roto en plena celebración

Los detalles El biatleta alemán Justus Strelown vio como su medalla se soltó de la cuerda en la ceremonia del podio: "Estaba saltando de la emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará".

Breezy Johnson muestra la medalla de oro de esquí en los JJOO de invierno de Milán-Cortina 2026
Unas medallas que parecen más un juguete barato que un trofeo olímpico. Es lo que están recibiendo los medallistas de los JJOO de Invierno de Milán-Cortina, medallas que, nada más colgárselas, se caen en plena celebración.

Es lo que le sucedió al biatleta alemán Justus Strelown. El bronce se soltó del enganche y salió rodando por el suelo en plena ceremonia, pero su caso no ha sido el único. La esquiadora estadounidense Breezy Johnson fue la primera en dar la voz de alarma. Mientras festejaba el oro conseguido, la medalla se soltó. "Estaba saltando de la emoción y se rompió. Seguro que alguien lo arreglará. No está del todo roto, pero sí un poco", relata.

También lo ha vivido su compatriota Alyssa Liu, ganadora del oro en patinaje artístico. Ella ha optado por tomárselo con humor, y ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales mostrando cómo quedaba la cinta por un lado y el metal por otro. "Mi medalla no necesita cinta", afirmaba en el pie de la foto publicada en Instagram.

La sueca Ebba Andersson, ganadora de la medalla de plata en esquí de fondo, tampoco ha tenido suerte. Su medalla también se descolgó en plena celebración, quedando inutilizable. Ante esta situación, la atleta ha pedido a la organización que establezca un "plan B" para reemplazarlas.

Los responsables del Comité Olímpico son conscientes de que esa situación está generando un ridículo sin precedentes y ya está buscando una solución. "Somos plenamente conscientes de la situación, y ustedes mismos vieron las imágenes. Estamos investigando cuál es exactamente el problema", explica Andrea Francisi, director de operaciones de los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, los atletas no tendrán otra opción que comedirse en sus celebraciones si no quieren quedarse sin sus ansiadas medallas.

