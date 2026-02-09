Atención a las palabras del mecánico de Fernando Alonso: ¿Puede ganar su tercer Mundial de F1 en 2026?

Mikey Brown, el conocido mecánico pelirrojo de Aston Martin, se ha mostrado tajante ante la pregunta: "Creo firmemente que puede ser posible".

En la previa de la presentación del AMR26 en el King Abdulaziz Center for World Culture de Dhahran (Arabia Saudí), Aston Martin ha hecho un directo en 'TikTok' en el que han entrevistado a Mikey Brown.

El mecánico número 1 de Fernando Alonso, que se encuentra en Baréin, donde este miércoles arrancan los segundos test de pretemporada, ha respondido a algunas preguntas.

Entre ellas, ha llamado la atención una en concreto: "¿Cree posible ver a Alonso campeón por tercera vez en la F1?".

El conocido mecánico pelirrojo no ha tenido ninguna duda: "Creo firmemente que puede ser posible, si le damos las herramientas correctas, puede hacerlo, al cien por cien".

Además y al igual que lo hizo Adrian Newey, Brown no duda cuando le preguntan con qué palabra definiría al AMR26: "Agresivo. Desde todos los ángulos, agresivo".

"Todo el mundo está extremadamente emocionado con el coche, y Fernando también", ha añadido. Aumenta el 'suflé'.