Ahora

Borrasca Marta

El agua mantiene en vilo a media España: el Guadalquivir y Guadalete siguen en nivel rojo y hay 40 presas que han sobrepasado su capacidad

Los detalles En Castilla y León hay cinco tramos de ríos en nivel rojo y en Galicia otros diez ríos se encuentran en alerta por riesgo de desbordamiento.

Imágenes aéreas de la DGT de un río en Andalucía.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Miles de personas observan con angustia a los ríos cercanos a sus casas y pueblos, con miedo de que las continuas lluvias provoquen que el agua llegue hasta sus casas. Encarna es una de esas personas. La crecida del Guadalete se encuentra a diez metros de su entrada principal.

El río no es su única preocupación, en los últimos días, el agua se ha colado en las partes bajas de su casa, su garaje y su almacén.

Aunque la cifra de desalojados en Andalucía ha bajado a los 6.000 tras llegar hasta los 11.000 el pasado viernes, muchos siguen evacuados y los ríos tienen a todo el mundo pendiente de sus caudales. El Guadalete y el Guadalquivir se encuentran en nivel rojo y son los que más preocupan.

En Lora del Río (Sevilla) los vecinos sienten un atisbo de esperanza, ya que el río baja más o menos a un centímetro la hora. Sin embargo, no todos se fían y los vecinos desalojados seguían construyendo diques este mismo lunes.

No quieren volver a pasar por lo mismo que la semana pasada, cuando las alcantarillas fallaron y sus negocios se arruinaron. "La bomba reventó también y esto todo inundado", ha declarado a laSexta una vecina.

Más comunidades en alerta

Andalucía no ha sido la única comunidad afectada por el temporal. En Castilla y León, por ejemplo, hay cinco tramos de ríos en nivel rojo. El Duero por Saucelle (Salamanca), además del río Huebra, en este último punto de control y en Puente Resbala (Salamanca); el Eresma, en Segovia capital, y el Guareña, en Toro (Zamora).

En Galicia hay otros diez ríos en alerta por riesgo de desbordamientos. En la provincia de Pontevedra están en seguimiento los ríos Gallo (Cuntis), Lérez (Pontevedra) y Maceiras (Redondela); en Ourense, el Miño (A Peroxa y Ourense) y el Limia (Bande); y en

A Coruña, en el Mero (Cambre y Betanzos), el Valiñas (Abegondo), el Barcés (Abegondo) y el Tambre (Oroso y Trazo).

En Castilla-La Mancha, el gobierno autonómico ha pedido especial atención a zonas de Toledo y Guadalajara. En otros lugares, el Guadiana, por ejemplo, también está al límite, lo que ha obligado a desaguar 22 presas en Extremadura.

En el total de España, hay 40 presas por encima del 100% de su capacidad, es decir, que están forzadas a soltar agua. Al mismo tiempo, un centenar de embalses sobrepasan ya el 90%. Aunque como nota positiva, se espera que en los próximos días, salvo el Miño, la situación de estos ríos mejore.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Vox exige a Azcón un "cambio de políticas" hacia la ultraderecha y evita pedir "carguitos": "Les ha salido el tiro por la culata"
  2. Izquierda Unida rechaza la idea de una alianza común promovida por Rufián: "La gente está cansada de las telenovelas de la izquierda"
  3. Trenes cancelados y retrasos en el arranque de la huelga ferroviaria de tres días
  4. Bad Bunny brilla en la Super Bowl con una defensa de América más allá de Estados Unidos: "¡Qué rico es ser latino!"
  5. La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliaá
  6. La adicción al juego afecta al 8,4 % de chicos de entre 14 y 18 años y se dispara online