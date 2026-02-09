El acuerdo de Transportes con los sindicatos para desconvocar la huelga: aumentar la inversión en mantenimiento un 77% y reforzar el personal

¿Por qué es importante? Este compromiso que también suscriben Adif y Renfe permite que, la huelga que ha arrancado este lunes, haya quedado desconvocada y no se efectúe como estaba prevista para este martes y miércoles.

El Ministerio de Transportes, junto con Adif y Renfe, ha llegado a un acuerdo con los sindicatos ferroviarios Semaf, CCOO y UGT, lo que ha permitido desconvocar la huelga de trenes iniciada este lunes. El acuerdo incluye un aumento del número de empleados y una mayor inversión en mantenimiento. Transportes incrementará un 15% el gasto en mantenimiento para 2026, aumentando un 20% en años posteriores hasta 2030. Además, se crearán grupos de trabajo para mejorar la seguridad ferroviaria. Adif y Renfe incrementarán su plantilla en 2.400 y 1.200 plazas respectivamente, sumando un total de 3.650 nuevos puestos de trabajo.

El Ministerio de Transportes (junto con Adif y Renfe) y los tres principales sindicatos del sector ferroviario, Semaf (maquinistas), CCOO y UGT, han llegado este lunes a un acuerdo tras varios encuentros infructuosos que ha permitido desconvocar la huelga de trenes iniciada este lunes, ya que la cartera liderada por Óscar Puentese ha comprometido subir el número de empleados y a aumentar la inversión en mantenimiento.

Según ha comunicado CCOO, los compromisos a los que han llegado desde la institución han permitido desconvocar la huelga "al haberse recogido de manera clara y concreta las principales reivindicaciones que veníamos defendiendo". Un entendimiento del que también informa Renfe a través de sus redes sociales.

Entre los acuerdos alcanzados se incluye un aumento considerable de la inversión en mantenimiento partiendo como base lo que se ha destinado en este 2026. Concretamente, Transportes ha aceptado incrementar un 15% el gasto ya presupuestado para este año, un gasto que aumentará en un 20% sobre lo ya previsto en años posteriores hasta 2030.

Concretamente, Adif y Adif Alta Velocidad (AV) incrementarán su gasto un 44 % desde los 435,6 millones de euros del año pasado hasta 629 millones en 2030. En el caso de Adif, el gasto en mantenimiento se irá incrementando desde 665,5 millones de euros en 2025 hasta 1.179 millones en 2030, lo que supondrá un 77 % más. Este año, será de 861,1 millones, un 29 % más que en el ejercicio anterior.

Además, se ha pactado la creación de grupos de trabajo estables, coordinados por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), en los que participarán las organizaciones sindicales, Adif y las empresas ferroviarias. "Estos grupos tendrán como objetivo impulsar modificaciones normativas y operativas para avanzar hacia un sistema ferroviario más seguro, moderno y homogéneo", ha detallado CCOO.

El desarrollo de protocolos específicos para situaciones meteorológicas adversas, la regulación del sistema de notificaciones y reportes del personal de conducción o la creación de un grupo de trabajo específico para el seguimiento de las Limitaciones Temporales de Velocidad son otros de los puntos acordados.

Respecto al aumento de personal, que hará viable alcanzar los pactos alcanzados, Adif ha acordado incrementar en 2.400 las plazas de forma escalonada hasta 2030, lo que supondría unos 480 puestos nuevos al año.

En paralelo, Renfe incorporará 1.200 contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento, con el objetivo de reducir la carga asociada al error humano y mejorar la dotación de personal en trenes de media y larga distancia. Por último, se generarán 50 nuevas plazas en la AESF, lo que supondría un aumento total de 3.650 puestos de trabajo en total.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.