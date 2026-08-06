"Márquez y Rossi tienen cosas en común": Un piloto de Ducati explica la gran cualidad que ambos comparten

Michelle Pirro ha echado la vista atrás para analizar sus dinámicas de trabajo con varios de los nombres más grandes que han pasado por Borgo Panigale, además de poner también la vista en el expiloto italiano y su papel en el 'box'.

Michelle Pirro lleva 13 años siendo piloto probador de Ducati. Un puesto que le ha permitido apreciar de primera mano la transformación en Borgo Panigale, desde los momentos más complicados hasta las épocas de dominio. Unos años en los que afirma, "las locuras de Dall’Igna han sido muchísimas", pero que "todas funcionaban", y ahora, ha pasado a recordar lo vivido desde dentro del equipo italiano con el paso de pilotos de primer nivel.

"Lamento que estos años en ciertas ocasiones haya habido algunos problemas y, sobre todo, las críticas. Soy italiano, llevo a Bagnaia en el corazón, es el piloto que me hizo ganar mi primer mundial como piloto de pruebas", aseguraba Pirro, demostrando la estrecha relación que mantiene con su compatriota, que abandonará el equipo al término de la temporada 2026. Afirmó también que "la moto ha dado un paso atrás respecto a años anteriores", como se ha visto sobre la pista, donde Aprilia ha sido más fuerte hasta el momento.

Sobre Marc Márquez también tuvo unas palabras. El piloto calificó de "fácil", trabajar con el catalán, ya que "ante todo le hace sentir a gusto incluso en situaciones difíciles": "De todos los pilotos que ha habido, Marc es con el que resulta más fácil trabajar... Es muy autocrítico, muy analítico, y siempre tiene la situación bajo control, pase lo que pase. Por eso es fácil. Es decir, en el sentido de que nunca te deja con dudas ni aspectos oscuros". Una gran relación con el nueve veces campeón mundial que le recordó a Valentino Rossi.

"Valentino y él tienen cosas en común. Consiguen que el grupo los quiera. Luego tuvieron ese desentendimiento, pero a nivel personal, quizá sean las personas con las que es realmente fácil trabajar", analizó el italiano. Pirro también quiso remarcar su "lástima" por lo que ocurrió entre ambos y aseguraba que "para el motociclismo en general, fue un gesto feo". Porque la de Rossi y Márquez es una de esas rivalidades en MotoGP que han marcado una época en el campeonato, una disputa entre los dos pilotos más laureados de la era moderna que Marc busca desempatar esta temporada con la consecución del que sería su octavo título en la categoría reina, igualando a Agostini y plasmando aún más su nombre en la historia de la competición.

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