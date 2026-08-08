El llamativo gesto de Jorge Martín tras conseguir la 'pole' en Silverstone

El madrileño ha celebrado con mucha rabia haber conseguido la primera posición en la 'qualy' del GP de Gran Bretaña. Todo en una sesión en la que Márquez ha sido sexto.

Jorge Martín no quiere soltar el liderato del Mundial. Tras un parón de varias semanas en las que se ha hablado del bajón que había dado Aprilia. El madrileño ha firmado una 'pole' sensacional imponiéndose a las 'TrackHouse', que ya comienzan a ser muy habituales en las posiciones de arriba de las clasificaciones.

Jorge lo ha celebrado con mucha rabia. También ha dejado un llamativo gesto con la mano en el que parecía referirse de todos aquellos que hablan sobre su capacidad para liderar el Mundial. Martín lo tendrá todo de cara para, en la 'sprint', poder aumentar su distancia con un Márquez que sale sexto.

En la carrera, el madrileño también tendrá una gran oportunidad pero deberá también estar atento a Raúl Fernández y Ai Ogura, que le seguirán en la primera línea y que tienen un potencial parecido en lo que a la moto se refiere. Su compañero Marco Bezzecchi saldrá quinto.

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