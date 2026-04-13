El equipo de Valentino Rossi explica por qué Marc Márquez sigue siendo el rey de MotoGP

Pablo Nieto, team manager del VR46, ha afirmado que el ilerdense sigue siendo el "favorito" para ganar el Mundial.

Aprovechando el parón de MotoGP tras la cancelación del Gran Premio de Catar por el conflicto bélico que hay en Oriente Medio, Pablo Nieto ha analizado en 'Sport' cómo está viendo este arranque de campeonato.

El team manager del VR46 explica que primer lugar que "Aprilia en las tres primeras carreras está un pasito por delante".

El hijo del 12+1 veces campeón del mundo pone el foco en Marco Bezzecchi y Jorge Martín: "Tanto Marco como Martín están en un momento muy bueno. Aprilia ha trabajado muy bien, sobre todo en la aerodinámica, y parece que les está funcionando".

"No es que estén mucho más por encima, pero ahora mismo son la referencia", ha añadido el jefe de Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli.

Eso sí, Nieto tiene claro quién es el favorito a pesar de estar quinto en la general a 36 puntos de 'Bez': "Marc es Marc. Yo lo sigo poniendo como favorito".

"Aunque no tenga el número uno en el carenado, es el campeón del mundo, el que el año pasado marcó la diferencia. Sabemos que viene de una lesión, pero sigue siendo el piloto a batir", ha explicado.

"Ahora mismo otros están muy fuertes, pero el referente sigue siendo él", ha zanjado el jefe del equipo de Valentino Rossi.