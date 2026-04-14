¿Cuál será el futuro de Márquez, Acosta, Bagnaia y Martín? Así está el mercado de fichajes MotoGP 2027

Con la temporada disputándose, muchos de los pilotos de la parrilla aún no tienen su puesto asegurado el año que viene y todavía se encuentran negociando su renovación o fichajes.

La temporada 2026 de MotoGP se encuentra en medio de un parón tras tres carreras, y aún queda mucho campeonato por delante. Sin embargo, además de estarse disputando el mundial, también se está gestando cómo será la parrilla de cara a 2027.

Por el momento, ya hay pilotos que han confirmado sus fichajes por otros equipos, sus renovaciones; mientras que otros desconocen qué les deparará el futuro y algunos están a punto de confirmar su próximo paradero.

Entre los pilotos que ya han anunciado su renovación se encuentran Marco Bezzecchi, actual líder de la clasificación, que continuará con Aprilia; Toprak Razgatlıoğlu, que se mantendrá hasta 2027 en Yamaha Pramac; Johann Zarco, que renovó dos años más con Honda LCR hasta el final del año que viene; y Diogo Moreira, que seguirá en LCR con posibilidad de ascender al equipo oficial.

En cuanto a los fichajes, la gran mayoría de ellos están por confirmarse en las próximas semanas, destacando los de Pedro Acosta, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Jorge Martín y Álex Márquez.

Por último, se encuentra la renovación de Marc Márquez, pieza clave en el mercado de fichajes que puede determinar algunos movimientos. Por el momento, Ducati no ha confirmado nada acerca de su situación, aunque se espera que le ofrezcan un contrato 1+1 debido a sus lesiones.

Movimientos en Ducati

La marca italiana cuenta con los movimientos más destacados que se pueden producir este año. La marcha de Bagnaia está prácticamente confirmada, y se espera que el piloto recale en Aprilia junto a Bezzecchi, formando una dupla italiana. En caso de que se ejecute dicha salida, los de Borgo Panigale irán a por Pedro Acosta, quien acaba contrato con KTM.

Por lo tanto, en 2027 podríamos tener una dupla española en Ducati con Márquez y Acosta, si el ilerdense renueva, frente a dos italianos en Aprilia. Ambos equipos están llamados a liderar el campeonato y lucharán por tener los mejores pilotos.

Un destino para Jorge Martín

Después de proclamarse campeón en 2024, Jorge Martín ha pasado por un infierno al lidiar con lesiones y operaciones durante meses. Pese al sufrimiento del madrileño, este no ha tirado la toalla y ya está comenzando a obtener resultados en 2026.

Su futuro está en el aire. Su continuidad en Aprilia es dudosa debido a la posible llegada de Pecco Bagnaia, por lo que se espera que busque un equipo competitivo con el que poder optar a su segundo título. Yamaha es el principal equipo al que postula 'Martinator', sobre todo después de que se anunciase el fichaje de Fabio Quartararo por Honda.

Nuevos pilotos en MotoGP

Además de gestarse las renovaciones y los fichajes, para 2027 llegará una remesa nueva de pilotos que ascenderán de categoría. David Alonso e Izan Guevara debutarán en MotoGP en el próximo campeonato. Aunque se desconoce para qué equipo correrán, se espera que Guevara se suba a una Yamaha para su equipo satélite.

En cuanto a David Alonso, el piloto colombo-español probablemente firmará con Tech3, tercer equipo Honda en la parrilla de MotoGP, con el cual podrá desarrollar su nivel poco a poco.