Jorge Lorenzo teme una retirada temprana de Marc Márquez: "Acortar su carrera..."

El tres veces campeón de MotoGP cree que todos los problemas físicos que ha tenido en el hombro podrían provocar la marcha de Marc Márquez.

Jorge Lorenzo, tres veces campeón de MotoGP, teme que Marc Márquez pueda marcharse antes de tiempo de la competición por sus constantes problemas en el hombro derecho.

En declaraciones que recoge 'AS', Lorenzo lanza su preocupación sobre el estado físico de Marc: "Con la edad y la lesión perderá algo físicamente. Márquez podría aspirar a los récords de Agostini sin la lesión. El problema es el hombro. Se ve que en las curvas a la izquierda está limitado y esto podría acortar su carrera".

Pero a pesar de esos problemas, ve a Marc candidato a todo con la Ducati: "Sigue teniendo unas cualidades inmensas".

"Sigue siendo uno de los principales favoritos al título junto con Marco Bezzecchi. Pedro Acosta puede entrar, pero a Pecco Bagnaia no le veo tranquilo... le falta confianza", dice el tres veces campeón de la categoría reina.

Un comienzo con dudas

Después de tres carreras Márquez es quinto en el mundial con 45 puntos. Lidera Bezzecchi con la Aprilia, la moto más veloz de la parrilla.

El italiano ha sumado 81 puntos y un pleno de victorias en las carreras del domingo. Es el máximo candidato, pero si Márquez mejora la batalla estará servida.