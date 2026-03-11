"El nivel está ahí"
La promesa del tenis que pide paso frente a Carlos Alcaraz y Sinner: "Puedo competir contra ellos"
João Fonseca siente que ha mejorado bastante respecto a 2025 y, pese a caer eliminado en Indian Wells frente al italiano, no duda en admitir que su "nivel estuvo bastante cerca" del de ellos.
El circuito ATP continúa siendo un camino sencillo de recorrer para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Los dos mejores tenistas del momento están intratables y apenas hay un rival que les pueda hacer frente en cada torneo. Sin embargo, parece que hay una joven promesa que se está haciendo un hueco y ya los 'amenaza'.
Se trata concretamente de [[LINK:INTERNO|||Article|||69aef8b19817b0e4126f786e|||João Fonseca]]. El tenista brasileño de 19 años apenas lleva dos años jugando a nivel profesional y ya ostenta el puesto número 35 del ranking ATP. Pese a que este año no cuenta con un registro favorable (1-3) en cuanto a victorias y derrotas, su estilo de juego sorprende a sus rivales.
El último en comprobarlo ha sido el propio Sinner, quien ha sufrido esta madrugada para vencerle en la ronda de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells (6-7, 6-7). Con dos tie-breaks apurados, el italiano logró sobrepasar a Fonseca en un encuentro del cual salió orgulloso.
"Creo que mi nivel es bueno, hoy vi que puedo competir contra ellos y disputar grandes partidos. Luego, hay pequeños detalles que son fundamentales. Por ejemplo, cómo juegan los puntos importantes o cómo gestionan esos momentos", comentó el brasileño en rueda de prensa acerca de su mejoría y capacidad para apretar a tenistas como Sinner o Alcaraz.
Pese a su inexperiencia y poco recorrido, Fonseca no pierde el ansia de ganar y subir puestos en el ranking hasta alcanzarles. "Ellos tienen mucha experiencia y yo aún necesito adquirirla, pero creo que el nivel está ahí", añadió João.
"Quizá esté todavía un poco lejos, pero puedo competir contra ellos. Aún tengo muchas cosas que mejorar, pero me voy satisfecho porque hoy sentí que mi nivel estuvo bastante cerca", concluyó Fonseca, tras caer contra 'El Zorro' de San Candido.