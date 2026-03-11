¿Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Casper Ruud en Indian Wells? Horario y dónde ver en TV

El número uno del mundo se verá las caras contra el tenista noruego (número 13 del ranking ATP) en la ronda de cuartos de final del Masters 1000. Su partido comenzará a las 21:20 hora española.

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells. El número uno del mundo persiste en conseguir su objetivo de repetir título por tercera vez y continúa acumulando víctimas a su paso. El siguiente en cruzarse por su camino es Casper Ruud.

El tenista noruego ya se ha enfrentado en varias ocasiones contra Carlitos, siendo la última durante el ATP 500 de Tokio con victoria para el español. En total, de los seis encuentros disputados entre ambos, Alcaraz cuenta con un registro favorable de 5 a 1.

Por lo tanto, este séptimo encuentro entre los dos puede marcar aún más la balanza a favor del de El Palmar. Este miércoles a las 21:20 hora española (aproximadamente), ambos se verán las caras en busca del pase a las semifinales del torneo.

En caso de resultar vencedor del duelo, Alcaraz se enfrentará en semifinales de Indian Wells contra el vencedor del partido entre el australiano Rinky Hijikata y el británico Cameron Norrie, que se disputará dos horas antes (19:00 hora española).

Horario y dónde ver en TV

El partido entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud de este miércoles 11 de marzo se disputará a las 21:20 hora española. El encuentro de cuartos de final se podrá ver en directo a través de 'Movistar+'. Toda la información y actualidad sobre el tenista español se podrá seguir a través de la web de laSexta.