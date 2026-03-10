Destapan en qué mejora Pedro Acosta a Marc Márquez: "La mejor de la parrilla"

El expiloto de MotoGP Nobuatsu Aoki ha analizado a los que apuntan a ser la pareja de Ducati en 2027.

En pleno parón del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio inaugural en Tailandia, Nobuatsu Aoki ha pasado revista en una entrevista para 'Moto.it'.

El expiloto de la categoría reina, deteniéndose a analizar a Marc Márquez, ha desmentido que Ducati haya confeccionado la GP26 exclusivamente para el ilerdense.

"La GP25 no es solo para Marc. Va bien en algunos circuitos, en otros no. A Marc no le preocupa cuando va mal, pero Pecco y los demás sufren", ha explicado.

Si a Marc no le vimos del todo cómodo en Buriram, a Pecco Bagnaia aún menos. Y es que según el japonés, el italiano se ha visto mermado desde la llegada del de Cervera.

"Lo siento mucho por él, es un piloto que ha ganado dos veces el mundial. Su situación ha cambiado desde que Marc entró en Ducati", ha señalado.

Todo apunta a que Pedro Acosta le suplirá en el equipo oficial de Ducati en 2027 y, hablando sobre el murciano, Aoki apuntó en qué mejora a Márquez.

"Marc es el más fuerte en cuanto a habilidad pura de pilotaje. Alex y Bezzecchi están en la lucha. Acosta lo está a veces, tiene la mejor técnica de frenada de la parrilla", zanjó.