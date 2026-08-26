Un ex de MotoGP prevé una 'paliza' de Marc Márquez en Aragón

Marco Melandri, expiloto italiano, cree que en MotorLand "vence Márquez con cinco segundos sobre las demás Ducati".

"Acosta no ha ganado todavía una carrera y..."

Aprovechando el parón en MotoGP tras el Gran Premio de Gran Bretaña y antes de que se retome la acción en Aragón, Marco Melandri ha analizado la actualidad de la categoría en el canal de YouTube 'Chiacchiere da Box'.

En MotorLand, el expiloto italiano prevé una 'paliza' de Marc: "Vence Márquez con cinco segundos sobre las demás Ducati".

Con Bagnaia ya descartado por su pobre nivel, el que acompañará al ilerdense en 2027 en Ducati es Pedro Acosta, del que Melandri espera "un guizzo (salto de calidad)".

"Tiene que llegar al menos la primera victoria para Acosta", ha señalado como 'deberes' para el todavía piloto de MotoGP.

"No ha ganado todavía una carrera y eso es absurdo por lo fuerte que es", ha explicado el expiloto.

De hecho, fichar por Ducati no es garantía de nada para el italiano: "El año que viene, si se convierte en oficial de Ducati como está previsto por contrato, tiene que demostrarme que es un fenómeno".