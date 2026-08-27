Atención al pronóstico de un exnúmero 1 sobre las opciones de Carlos Alcaraz en el US Open

"si le das tres partidos, se mantendrá en el torneo y puede que juegue el mejor tenis de su carrera".

133 días después de caer lesionado en su debut en el Conde de Godó, Carlos Alcaraz regresó a las pistas este martes de la mano de Serena Williams en el dobles mixto del US Open.

El murciano, a pesar de no desplegar su mejor nivel y de contenerse en el servicio, se mostró suelto con su muñeca derecha y sin Sinner en el cuadro de individuales, muchos ya le sitúan como el gran favorito.

En declaraciones a 'Eurosport', Mats Wilander ha 'comprado' este argumento... pero quiere ver primero al murciano cogiendo rodaje.

"No sé a quién se enfrentará Alcaraz en las dos primeras rondas, pero si le das tres partidos, se mantendrá en el torneo y puede que juegue el mejor tenis de su carrera", ha explicado.

Para el exnúmero 1 del mundo, fue "muy importante" para Alcaraz jugar con una leyenda como Serena, cuyos consejos le pueden servir en el último Grand Slam de la temporada.

"Para Carlos, tener esa voz externa que le habla mientras juega, ya sea Juan Carlos Ferrero, que ya no está allí, u otra persona, creo que es realmente clave cuando juegas el US Open", ha zanjado.