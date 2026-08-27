Educación pondrá en marcha un plan de seguridad extraordinario para la vuelta al cole en Ceuta el 8 de septiembre

Los detalles El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha adelantado que habrá presencia uniformada de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los centros formativos.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha anunciado un plan de seguridad extraordinario para la reapertura de colegios e institutos en Ceuta, tras una reunión de la junta local de seguridad. Este plan incluirá la presencia de cuerpos de seguridad del Estado, como la policía local, nacional, la guardia civil y fuerzas armadas, en las inmediaciones de los centros y rutas escolares. De la Rosa ha destacado que los centros son seguros y estarán listos para abrir el 8 de septiembre. Además, se implementará un plan de acompañamiento psicológico para alumnos y familias en situaciones de estrés. También se ha asegurado el mantenimiento y limpieza de los centros educativos, con la colaboración de la comunidad educativa para garantizar un entorno seguro.

El secretario de Estado de educación, Abelardo de la Rosa, ha anunciado que el ministerio de Educación pondrá en marcha un plan de seguridad extraordinario para la reapertura de los colegios e institutos en Ceuta de cara al próximo 8 de septiembre. La decisión ha sido adoptada tras participar en la reunión de la junta local de seguridad.

De la Rosa ha adelantado que habrá presencia de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en las inmediaciones de los centros, tanto en las entradas y salidas como en los recreos y en las rutas del transporte escolar. Pese a que no se ha detallado el número de efectivos, ha indicado que se va a contar con policía local, nacional, la guardia civil y fuerzas armadas.

"Se trata de que las familias perciban lo que es una realidad, que el acceso y traslado de alumnos a los centros es y será seguro. Los centros educativos están listos para su apertura el día 8 a los alumnos, son seguros, van a ser seguros, que las familias tengan la tranquilidad de la seguridad que les ofrecemos", ha detallado el representante del Ministerio, que también ha explicado que se pondrá en marcha un plan de acompañamiento psicológico para los alumnos y familiares que se encuentren en "situaciones de estrés".

De la Rosa ha reclamado a las familias "que confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad, que confíen en el Gobierno y en este ministerio". "Les aseguramos la tranquilidad y el acompañamiento de seguridad necesario para que puedan incorporarse a la actividad educativa, que es un derecho y un deber", ha añadido.

Se hará mantenimiento en los centros

Ha explicado, además, que "los centros educativos han quedado limpios y reparados". "El equipo directivo de los centros, el profesorado y la comunidad educativa están colaborando para garantizar que los centros sigan siendo seguros y que la atención sea la adecuada. Estamos sensibilizados y sabemos la tensión que esta sufriendo la ciudadanía y las familias", ha asegurado De la Rosa para concluir.

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