Se buscan espías para el MI6: el servicio de inteligencia británico activa un portal en la 'dark web' para reclutar agentes

Los detalles La plataforma de mensajería 'Silent Courier' (Mensajero Silencioso) busca facilitar las labores del MI6 a la hora de reclutar agentes. Uno de sus principales objetivos es sumar informantes rusos a sus filas.

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido han lanzado un portal en la 'dark web' para reclutar espías, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional, especialmente con informantes rusos. La plataforma 'Silent Courier' facilita el reclutamiento para el MI6, según el Ministerio de Exteriores británico. La ministra Yvette Cooper destacó que la seguridad nacional es prioritaria y que el MI6 utilizará tecnología avanzada para reclutar espías globalmente. Richard Moore, jefe saliente del MI6, anunció el lanzamiento en Estambul, invitando a quienes tienen información sensible a contactar de manera segura. Las instrucciones para usar 'Silent Courier' están en YouTube, recomendando el uso de VPN y dispositivos no vinculados a la identidad personal.

Los servicios de inteligencia de Reino Unido han puesto en marcha un portal en la 'dark web' para facilitar el reclutamiento de espías con la intención de reforzar la seguridad nacional, un proyecto que tiene entre sus principales objetivos sumar a sus filas a informantes rusos.

La plataforma de mensajería 'Silent Courier' (Mensajero Silencioso) busca facilitar las labores del servicio de Inteligencia exterior, conocido como MI6, a la hora de reclutar agentes, según el Ministerio de Exteriores británico, que ha afirmado que se buscará el reclutamiento de personal en Rusia y otras partes del mundo.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha subrayado en declaraciones previas al lanzamiento de 'Mensajero Silencioso' que "la seguridad nacional es el primer deber de cualquier gobierno y el pilar del Plan para el Cambio del primer ministro (Keir Starmer)", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

"A medida que el mundo cambia y las amenazas a las que hacemos frente se multiplican, debemos asegurarnos de que Reino Unido esté siempre un paso por delante de nuestros adversarios", ha señalado Cooper. "Ahora estamos reforzando sus esfuerzos con tecnología de vanguardia para que el MI6 pueda reclutar nuevos espías para Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo", ha apostillado.

El anuncio oficial sobre el lanzamiento de la plataforma lo ha hecho el jefe saliente del MI6, Richard Moore, durante un discurso en la ciudad turca de Estambul, en el que destaca que "la puerta virtual está abierta" a los que quieran colaborar en estos esfuerzos por parte de Reino Unido.

"Hoy pedimos a los que tienen información sensible sobre la inestabilidad global, el terrorismo internacional o las actividades hostiles de Inteligencia de otros Estados que contacten con el MI6 de forma segura a través de Internet", afirmará Moore, según parte de su discurso, adelantado por la agencia de noticias Bloomberg.

Las instrucciones sobre cómo usar el portal 'Mensajero Silencioso' están disponibles públicamente a través del canal del MI6 en YouTube.

En el vídeo que han compartido, y que se encuentra en diferentes idiomas, Reino Unido informa sobre los aspectos que los interesados deben tener en cuenta antes de acceder al portal.

Entre las recomendaciones, se encuentra la de no utilizar un ordenador personal o del trabajo. Además, recomienzan usar un dispositivo y conexión a Internet que no esté asociada con la identidad del que esté contactando ni con sus familiares cercanos o amigos.

"Utiliza un dispositivo actualizado y una navegación privada, comprobando que no haya historial de navegación en Internet después de haber terminado de contactarnos", aclaran.

Por último, dan las gracias a todos aquellos que quieran prestar su colaboración y se comprometen a dar una respuesta rápida y completa, recalcando que para eso es importante que se cumplan algunos requisitos como: dar datos de contactos limpios para garantizar la seguridad, ofrecer una descripción de la información que sea de interés para la organización y dar la mayor cantidad posible de datos personales.