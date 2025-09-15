Los gritos de Jorge Martín en el box de Aprilia al conocer que sería sancionado

Su Aprilia se paró en su camino a la parrilla y como no llegó a salir a tiempo recibiría dos 'long laps' de sanción.

A gritos en el box. Cuando Jorge Martín conoció que debía hacer una doble 'long lap' en el Gran Premio de San Marino explotó. Su Aprilia se paró cuando se dirigía a la parrilla y no le dio tiempo a salir con su segunda moto antes de que se cerrara el pit lanes. Por lo que recibiría un castigo.

Así explicó cómo se le quedó parada la moto: "Iba haciendo mi vuelta tranquilo y, de repente, se ha parado la moto. He intentado arrancarla en el momento, pero cuando ha pasado he dicho 'no puede ser'. Me he dado cuenta de que no iba a arrancar, se la he dejado a los 'marshals' y me he ido corriendo al box. El 'marshal' que me ha llevado al box tenía talento, me ha llevado rápido. Luego me he pegado un sprint y justo se ha cerrado el pit lane".

Fueron unos pocos segundos por los que recibió la sanción: "Por nada no he podido salir desde la parrilla. Luego me han dicho que tenía dos long laps. Cómo afrontar esa situación no ha sido fácil, pero estoy contento de cómo lo he gestionado".

Su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, fue el único capaz de plantarle cara a Marc Márquez en San Marino: "Puedes verlo de dos formas, o dices 'me cago en la leche mi compañero me está ganando' o puedes verlo como 'la Aprilia funciona, Marco ha encontrado cómo hacerla funcionar'".

"Ahora... si él lo puede hacer, yo puedo. Yo estoy tranquilo. Independientemente de eso, Marco está siendo muy competitivo, ha hecho un paso adelante como piloto y como deportista", dijo el actual campeón del mundo de MotoGP.