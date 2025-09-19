Trump eleva su cruzada contra la libertad de expresión y amenaza con quitar licencias a las televisiones críticas

¿Por qué es importante? "Lo único que hacen es atacar a Trump", ha asegurado el propio Trump desde el Air Force One, dejando la decisión sobre las licencias a Brendan Carr, presidente de la FCC nombrado por el presidente estadounidense.

Donald Trump no cesa en su intención de silenciar a todas aquellas voces críticas con su Administración. La cancelación del show de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk han generado una ola de indignación por los ataques del presidente de Estados Unidos contra la libertad de expresión.

Trump ha celebrado el despido de Kimmel y, lejos de quedarse en esa 'presa', ha amenazado a otros dos presentadores: Jimmy Fallon y Seth Meyers. En su vuelta a Estados Unidos en el Air Force One, el mandatario dejó claro que "debería discutirse" retirar licencias a aquellos medios que "lo único que hacen es atacar a Trump", refiriéndose a sí mismo.

"Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra. Un 97% negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las presidenciales). Si están un 97% en mi contra, sólo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso", dijo a bordo del avión presidencial.

"Dependerá de Brendan Carr", aseguró, aludiendo al presidente de la FCC, un organismo que no puede revocar la licencia de una emisora ​​por cobertura negativa u otros discursos que desagraden al gobierno, según la ley federal.

Protestas contra la cancelación de Kimmel

Escritores, artistas o el expresidente Barack Obama condenaron la suspensión del programa de Kimmel, calificándola de capitulación ante la presión gubernamental inconstitucional. La suspensión del show de Kimmel llegó después de que los dueños de las estaciones de televisión locales anunciaran que dejarían de retransmitir su programa nocturno repleto de celebridades, y el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazara con investigar sus comentarios sobre Charlie Kirk.

"El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, y haciendo todo lo posible para sacarle partido político", aseguró Kimmel. Trump criticó a Kimmel por "no tener talento", tener bajos índices de audiencia y decir "algo horrible sobre un gran caballero conocido como Charlie Kirk". "Así que, ya saben, pueden llamarlo libertad de expresión o no", dijo Trump junto al primer ministro británico, Keir Starmer.

Demócratas destacados han criticado a Trump por su ataque contra el derecho a la libertad de expresión, garantizado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En las últimas horas han sumado la poderosa voz de un Barack Obama que ha instado a los medios de comunicación a no ceder ante la coerción gubernamental. "Tras años de quejarse de la cultura de la cancelación, la Administración actual la ha llevado a un nuevo y peligroso nivel al amenazar sistemáticamente con medidas regulatorias contra las empresas de medios a menos que amordacen o despidan a los periodistas y comentaristas que no le gustan", declaró Obama.

Los sindicatos de escritores y actores y Unión Americana de Libertades Civiles calificaron el ataque a Kimmel como un ataque inconstitucional, un intento de la administración Trump de "silenciar a sus críticos y controlar lo que el pueblo estadounidense ve y lee".