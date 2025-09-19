La increíble reflexión de Márquez a las puertas de conquistar su noveno título: "Hace dos años..."

El de Cervera podrá proclamarse campeón del mundo en Motegi y a pocos días para el GP recuerda sus momentos más complicados como piloto.

Marc Márquez ya roza su noveno título mundial de motociclismo. El piloto de Ducati está a un gran premio de poder alzarse de nuevo como el mejor piloto del mundo. Si consigue este mundial igualará a su máximo rival, Valentino Rossi, y se acercará aún más a leyendas del calibre de Angel Nieto o Giacomo Agostini.

Marc no gana un título desde 2019, hace ya seis años. En ese periodo de tiempo, el de Cervera ha pasado por el que probablemente sea su peor época como piloto. Víctima de una lesión de hombro que le obligó a pasar por quirófano en varias ocasiones, Márquez estuvo cerca de la retirada.

Sin embargo, no se rindió y, tras una temporada en Gresini, se convirtió en piloto de Ducati Oficial. Con la escudería boloñesa, Marc ha vuelto a no tener rival. Aún así, no olvida sus momentos más duros: "Hace dos años, no me imaginaba que estaría en esta forma. Estoy aquí porque estoy disfrutando. Lo que estoy disfrutando es ganar".

"Ahora estamos ganando mucho, por eso me siento relajado, con mucha confianza. Pero sé, porque he tenido la experiencia, que de un día a otro puede cambiar todo. Yo venía de cuatro campeonatos, y te sientes invencible. El peor error fue volver demasiado temprano. ¿Pero por qué volví?", añade Márquez en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

"Con ese extra de confianza que tuve en ese momento, sentí como si nada hubiera pasado. Sigo mi instinto, y mi instinto dijo de ir a Jerez, y es lo que hice. Mi instinto me dijo de montar la moto, y es lo que hice. Y mi instinto me dijo de parar, y es lo que hice", concluye Marc.