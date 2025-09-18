Brutal discurso de Óscar Pereiro sobre las protestas en La Vuelta: "Estuve muy jodido, nos han utilizado políticamente"

El exciclista, embajador de La Vuelta, lo pasó muy mal con lo ocurrido en la carrera: "Nos han acribillado a insultos... nos han tirado orina y chinchetas".

La última etapa de La Vuelta no se pudo completar en Madrid por las protestas contra el genocidio en Gaza. Cientos de personas asaltaron el recorrido e impidieron que los ciclistas continuaran en protesta por la participación del equipo Israel. Y el exciclista Óscar Pereiro se pronunció en 'El Chiringuito' sobre lo ocurrido.

"Estoy jodido. Estuve muy jodido. De los peores días de mi vida. Tanta presión, frustración, impotencia... ha sido muy duro. La Vuelta no tiene nada que hacer para que el equipo Israel compita. Está obligado a tenerlo en la competición. Sería la UCI o el COI el que tendría que decidir. Compiten en atletismo, en la Europa League, el Eurobasket…", denunció el embajador de la competición.

Deja claro que ellos no están a favor del genocidio: "Nos han acribillado a insultos. No hay ningún trabajador de La Vuelta que está a favor de lo que está pasando en Gaza. Por querer llevar adelante una carrera parecíamos el enemigo del que lucha, como nosotros, por la paz en el mundo".

Denuncia el abandono y el señalamiento de la política: "Nos hemos sentido abandonados, sin protección. Nuestros políticos alentando y cortando la carretera, intentando tirar a los ciclistas. El ministro del Interior, el presidente del Gobierno... yo no he visto que fuera pacífico absolutamente nada. Y este país está pensando en organizar el mundial de fútbol".

Por último, Pereiro deja claro que sintieron utilizados políticamente: "Somos el objetivo más fácil. Nos han jugado una encerrona. Nos han utilizado políticamente. Nadie ha hecho nada por ayudar".