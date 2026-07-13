Jorge Martín desvela contra qué piloto le gusta más pelear: "Tengo ganas de un cara a cara"

El piloto español ha destacado a su compatriota como el piloto con el que más le gusta pelear, y espera poder llegar al final del campeonato luchando contra él.

La rivalidad entre pilotos de MotoGP es un facto esencial para mantener viva la emoción del campeonato. Durante décadas, decenas de pilotos han dejado escenas de peleas en pista entre ellos por la victoria que han alimentado aún más el mundial.

Este es el caso de Jorge Martín, actual líder de la clasificación, que, aunque ha salido del GP de Alemania con un quinto puesto y con Marc Márquez pisándole los talones, tiene muchas ganas de luchar contra el vigente campeón. "Me pone pelear con todos, pero está claro que hacerlo con Marc es algo especial", responde el español en una entrevista concedida al 'Diario AS'.

En sí, a 'Martinator' le gusta luchar contra todos los pilotos de la parrilla, pero un eneacampeón del mundo como es Márquez le resulta mucho más especial, sobre todo después de las lesiones que han sufrido ambos. "A ver si los dos conseguimos estar al 100%, porque yo también estoy entre la espalda y el no sé qué que no acabo de recuperarme, y él está un poco igual", añade el madrileño.

Por el momento, la clasificación prevé una lucha entre los dos por el título, por lo que el deseo de Martín podría cumplirse en el último tramo del campeonato. "Así que tengo ganas y a ver si llegamos un día a un cara a cara en las últimas vueltas", recalca Jorge.

Por último, ha destacado dicha pelea con Marc algo "bestial". "A ver, al final, está claro que Marc es, si no el mejor, junto con Valentino (Rossi), de los mejores pilotos de la historia, y el reto de poder ganar o tener la oportunidad de ganar a uno de los mejores de la historia es bestial", concluye Martín.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido