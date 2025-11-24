¿A quién se refiere Jorge Martín?: "Prefieres que un piloto no gane por cosas tuyas..."

El de San Sebastián de los Reyes explica que "ha sido solitario y mentalmente muy duro" seguir el campeonato desde casa.

Finalizada una temporada para olvidar para Jorge Martín tras coronarse campeón del mundo en 2024, el de San Sebastián de los Reyes ha hecho balance sobre su primer año con Aprilia en 'Piel de Asfalto'.

El '89' afirma que "sin duda" ha sido la peor campaña de su carrera por todas las lesiones que ha sufrido desde pretemporada hasta las últimas citas.

"Ha sido un año mucho más duro que cualquier mundial en pista. Recuperarse de lesiones es muchísimo más difícil. Ver las carreras desde casa, seguir el campeonato desde el sofá… ha sido solitario y mentalmente muy duro", ha explicado.

Se cayó en el test de Sepang y tuvo que someterse a cirugía en la mano, posteriormente se fracturó el radio del brazo izquierdo, varios huesos cárpales y el escafoides durante un entrenamiento, en Catar sufrió un neumotórax y múltiples fracturas de costillas en un accidente y en Motegi sufrió una fractura desplazada de la clavícula derecha.

"Más que miedo, tuve dudas. Cada vez que la cogía me estaba cayendo y ya no entendía muy bien por qué. Pero cuando volví fui de menos a más y recuperé confianza. Han sido muchos factores los que han provocado esta temporada, pero no culpo a la moto", ha señalado.

De hecho, Martín reconoce que le frustraba ver a sus rivales compitiendo e, incluso, ver a algunos de ellos subiéndose a lo más alto del podio.

"Se vive con tensión, claro. A veces prefieres que un piloto no gane, por cosas tuyas, pero en general no puedes hacer nada. Y tengo que admitir que muchas carreras ni las vi, no tenía el cuerpo para ello. Necesitaba desconectar de las motos", ha añadido.

Estas palabras bien podrían ser en referencia a su compañero en Aprilia, Marco Bezzecchi, quien tras la lesión de Marc Márquez ha ganado tres carreras, asentándose como el primer espada de los de Noale.