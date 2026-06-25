Un campeón del mundo desvela cuál es el "punto débil" de Marc Márquez: "Le cuesta..."

Marco Lucchinelli, campeón de 500cc en 1981, ha apuntado cuál es una de las principales carencias del ilerdense, aunque también ha destacado su nivel y dominio en pista.

Marc Márquez es el piloto del momento. Tras varias carreras sufriendo por sus recientes lesiones y las caídas sufridas, el vigente campeón del mundo ha vuelto a saborear las victorias en dos ocasiones y está en su mejor momento. Incluso, su reciente renovación con Ducati confirma sus ganas de ganar más títulos.

Aunque todavía estamos a mitad de campeonato, Márquez, junto a Marco Bezzecchi y Jorge Martín, se postula como candidato a grabar su nombre en la 'Torre de Campeones'. Pero un expiloto y campeón del mundo ha advertido al ilerdense.

"El Mundial es todavía muy largo. Márquez puede volver a cometer errores; Bezzecchi también. Es un campeonato duro y quedan muchas carreras", ha señalado Marco Lucchinelli, campeón del mundo de 500cc en 1981, en declaraciones para 'GPOne'.

A su vez, Lucchinelli ha destacado cuál es el "punto débil" de Marc, a pesar de haber estado "recuperando su mejor nivel". "Márquez está recuperando su mejor nivel, pero también tiene un punto débil: le cuesta perder. Y eso también es una debilidad", apunta el expiloto italiano.

Por último, el italiano ha resaltado la figura de Márquez en Ducati como "un factor decisivo", tras su renovación con los de Borgo Panigale. "Cuando llega Márquez, cambian todas las referencias. Las carreras son distintas cuando él está delante. Si no estás a su nivel, parece incluso otra categoría. Él marca los tiempos y obliga a los demás a trabajar más", concluye Lucchinelli.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido