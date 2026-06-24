La propuesta de Álex Márquez para evitar más incidentes como el de Marco Bezzecchi en Brno

El piloto español ha sugerido que cada moto cuente con un dispositivo de apagado para impedir que en caídas se pueda acelerar la moto de forma involuntaria, como en el caso del italiano.

El GP de República Checa fue escenario de una imagen lamentable para el motociclismo. Tras caerse de su moto, Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, agredió a uno de los comisarios de carrera por acelerar su moto de forma involuntaria en la carrera sprint del sábado en Brno.

Con el paso de los días, tanto Bezzecchi como Aprilia han pedido disculpas de forma pública y en privado al comisario. Sin embargo, el piloto italiano tuvo que cumplir con una sanción inédita y no pudo correr el domingo.

A raíz de este episodio de violencia, muchos pilotos han mostrado su opinión de forma pública. Álex Márquez, uno de ellos, además de posicionarse, ha lanzado una propuesta para evitar este tipo de incidentes en el futuro.

"Bezzecchi ya lo ha dicho, está súper arrepentido. Una sanción así es ejemplar para el resto de pilotos. Nunca se tiene que llegar a ese punto, pero él seguramente se sienta fatal", comentó Márquez sobre la agresión de Bezzecchi, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Además, el piloto de Gresini Racing, que no pudo participar en el Gran Premio por su reciente lesión, ha sugerido implementar en las motos un botón de apagado para evitar acelerones innecesarios.

"También diré que creo que se puede ayudar un poco más a los marshall; todas las motos podrían tener un mismo botón para pararlas y facilitar las cosas. Si yo ahora mismo viera otra MotoGP, no sé dónde se pararía. Es verdad que cuando levantas la moto, la aceleras sin querer. El campeonato puede ayudar un poco más, pero nada justifica esa reacción", añade el subcampeón del mundo.

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