Valentino Rossi no está teniendo un año fácil. El italiano está sufriendo de lo lindo para puntuar en cada Gran Premio con la Yamaha M1 de Petronas. Una moto que no le está dando el rendimiento que esperaba y que podría ser la última en su carrera en MotoGP.

Ya son muchas las voces que ven a 'Il Doctore' colgando el casco al final de la temporada, yl último en apostar la retirada de Valentino a final de 2021 es Jorge Lorenzo.

El español ha expresado su opinión sobre la difícil situación del de Tavullia, que de momento es 19º en el Mundial de pilotos con tan solo 17 puntos. Unos resultados que hacen pensar a Lorenzo la retirada de los circuitos del hexacampeón de MotoGP a final de 2021.

"Es muy difícil de prever lo que va a pasar. Pero la sensación que me da y si tuviera que apostar algo es que Valentino es muy posible que se retire esta temporada. Dicho esto, me encantaría verlo como última tentativa en esa Ducati, que sería un estímulo importante para él. Quizá le daría mejores sensaciones que las que está teniendo en los últimos años con Yamaha. Creo que esta será su última temporada, pero puede que me equivoque", dice Lorenzo en su canal de Youtube '99 seconds' sobre su excompañero en Yamaha.

"Marc volvió a ganar. Ha vuelto el mejor"

El pentacampeón del mundo, tres veces en la categoría reina, también tuvo tiempo de hablar de Marc Márquez, que ganó en Sachsenring una carrera tras 581 días sin hacerlo. Lorenzo ha valorado positivamente el regreso a lo más alto del podio del piloto de Honda, a quien considera el mejor de la parrilla por su calidad y por su gen competitivo.