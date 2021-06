Marc Márquez ha logrado la victoria en la carrera del GP de Alemania. El octocampeón del mundo de motociclismo y piloto de Honda de MotoGP ha ganado en Sachsenring después de estar 19 meses sin saborear triunfo alguno, en un 2020 marcado por su lesión y un 2021 por un complicado regreso.

Claro está, en cuanto cruzó por la línea de meta se podían intuir unas lágrimas tras su casco que mantuvo tanto en la ceremonia del podio como en la rueda de prensa posterior al GP de Alemania.

"No voy a llorar... déjame reír. Ni contento ni triste estoy, pero esta noche será diferente. Volvimos a ganar. He estado bien, pero no por encima del resto, no sé cómo he ganado", dijo.

Márquez cuenta cómo ha vivido las últimas vueltas de la carrera: "Cuando Oliveira te atrapa hay que gestionarlo y no ponerse nervioso. Al final le cambié por José Luis Martínez (su sparring) y me decía 'es José, no me va a atrapar".

"Lo hemos vuelta a hacer. Disfrutemos de esta victoria. En Holanda volveremos a nuestra realidad, pero espero que haya más momentos así hasta el final y los podamos aprovechar", afirma Márquez.

Para terminar, Márquez tuvo una ronda de agradecimientos: "Gracias a Honda, me ha respetado mucho durante la lesión. A los doctores, a mi hermano... lo hemos hecho juntos".