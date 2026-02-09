Jorge Lorenzo hunde a los rivales de Marc Márquez: "Para desgracia de..."

El pentacampeón del mundo ha afirmado que "Ducati ha dado un importante paso adelante" y sitúa a "Álex, Marc y Pecco" como grandes favoritos.

Jorge Lorenzo ha ofrecido en el canal oficial de MotoGP su análisis de cara a la nueva temporada en la categoría reina.

Tras lo visto en los test de Sepang (Malasia) y antes de los segundos en Buriram (Tailandia), el 'coach' de Maverick Viñales ha situado a Ducati como el gran rival a batir.

"Para desgracia de sus rivales parece que Ducati claramente ha dado un importante paso adelante. Desde la pista, en las curvas, se puede ver que la Ducati es muy suave, sumamente eléctrica, especialmente a la salida de las curvas", ha arrancado.

De hecho, el pentacampeón del mundo ve a sus competidores un par de escalones por debajo: "En cambio, las otras motos parecen un poco más nerviosas".

Es más, Lorenzo se atreve a nombrar a los tres favoritos al título: "Como desvelan los datos, Álex, Marc y Pecco hicieron una simulación de sprint muy potente".

Y es que el balear considera que en Borgo Panigale ya llevaban centrados en 2026 desde 2025: "Creo que el año pasado Ducati casi no mejoró nada, así que siguieron trabajando para este año, y por lo que veo en este circuito, claramente han dado un paso adelante".

Sobre los rivales que puede tener Ducati, Lorenzo destaca al exequipo de Marc: "Honda ha avanzado mucho. Quizá Aprilia pueda acercarse más y KTM también, pero este comienzo de Ducati es fuerte".