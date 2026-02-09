Enorme noticia de Honda a Fernando Alonso para "vivir una historia épica"

Tetsushi Kakuda, responsable de Honda, ha explicado que harán "todo lo posible por darle un motor que le contente".

A menos de un mes para que arranque la temporada 2026 de Fórmula 1 el 8 de marzo en Australia, la unidad de potencia Honda es el gran interrogante que hay en torno al AMR26.

Con Adrian Newey al mando de la nave de Silverstone se da por hecho que se exprimirá al máximo el factor aerodinámico, pero la duda recae en el motor japonés.

Eso sí, parece que en la fábrica nipona no están nerviosos. Al menos así lo destilan las palabras de Tetsushi Kakuda en 'Shueisha Online'.

El responsable de Honda F1 ha despejado una de las grandes preocupaciones que hay: la fiabilidad.

"Hemos alcanzado el 90% en la fiabilidad en el motor", ha afirmado Kakuda, que espera darle a Alonso una 'espada' con la que pelear por todo.

"Quiero que Alonso sea feliz. Haremos todo lo posible por darle un motor que le contente y, como resultado, vivir una historia épica", ha añadido el ingeniero japonés.