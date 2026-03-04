Jorge Lorenzo escoge cuál es el mejor piloto entre Marc Márquez, Valentino Rossi y Agostini

El pentacampeón de mundo ha tenido que elegir entre los tres mejores pilotos de la historia de MotoGP, y se ha decantado por el español por su "nivel de pilotaje".

Marc Márquez puede hacer historia en 2026. El piloto ilerdense cuenta con nueve títulos mundiales, siete de ellos en MotoGP, y en caso de proclamarse campeón este año podría superar a su acérrimo rival, Valentino Rossi.

Pese a no haber comenzado el año con buen pie con su retirada en el GP de Tailandia, el de Ducati todavía tiene campeonato por delante y ansía defender su título. Sobre la grandeza de Márquez y sus posibilidades de repetir hazaña ha hablado su excompañero en Repsol Honda, Jorge Lorenzo.

El pentacampeón del mundo fue preguntado por el 'Diario AS' acerca de cuál era el mejor piloto de la historia, y sin duda alguna, Lorenzo señala a su compatriota. "Puedes decir que Rossi es el mejor de la historia. Puedes decir que Agostini, por números, es el mejor de la historia. Pero a nivel de pilotaje...", señala el mallorquín.

Pese a los elogios hacia Rossi y Agostini, el español ha recalcado que su excompañero y rival durante años es "el mejor". "Márquez ha sido para mí el mejor", sentencia Lorenzo.

Tras estas palabras, el expiloto ha comparado a la joven promesa española de MotoGP, Pedro Acosta, con Márquez. "Son dos pilotos españoles superbuenos y supercompletos. Márquez ha demostrado que es supercompleto y Acosta lo tiene que demostrar todavía", añade Jorge.