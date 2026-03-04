"He pasado momentos muy difíciles..."
¿Cuándo se retirará Marc Márquez? Atención a la respuesta del piloto de Ducati
El de Cervera no se quiere marcar fechas pero tiene claro en qué momento tomará la decisión de colgar el casco.
Tras conseguir su novena corona seis años después de la octava y siendo el rival a batir en la parrilla de MotoGP, está claro que Marc Márquez no va a parar ahí.
Parece un hecho que el ilerdense renovará con Ducati hasta 2028, cuando tendrá 35 años, pero la duda es hasta cuándo permanecerá en la categoría.
Superar a Valentino Rossi parece realista, pero alcanzar los 15 de Giacomo Agostini es cuando menos utópico. En 'La Gazzetta dello Sport', Marc ha reflexionado sobre este aspecto.
Y es que, por el momento, el de Cervera no se quiere marcar fechas: "No puedo darte un número exacto. Mientras siga divirtiéndome, mientras me levante por la mañana con ganas de entrenar y mientras mi cuerpo responda, seguiré".
"No me veo poniendo una fecha límite. He pasado momentos muy difíciles y sé que todo puede cambiar muy rápido, así que prefiero vivirlo año a año", ha explicado.
Lo que tiene cristalino es que no competirá por competir: "Lo que sí está claro es que, si estoy en MotoGP, es para luchar delante. No quiero estar solo por estar. El día que vea que ya no puedo luchar o que no me divierto, seré el primero en dar un paso al lado".
"Por ahora el plan es sencillo: seguir compitiendo, seguir disfrutando y seguir empujando fuerte. El resto llegará cuando tenga que llegar", ha añadido. Parece que queda Marc para rato.