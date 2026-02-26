Jorge Lorenzo recuerda la dureza mental de enfrentarse a Márquez: "Nunca abandonaba, daba igual la moto"

El tres veces campeón de MotoGP reconoce que Marc es el rival más duro al que se ha enfrentado: "Él siempre quería ganarte".

No es fácil competir contra Marc Márquez. Pocos, muy pocos han podido derrotarle. Y ahora, en este 2026, buscará su décimo título. Unos números increíbles. Uno de sus rivales del pasado, el español Jorge Lorenzo, ha rememorado en 'Sport' cómo eran aquellas batallas tan intensas que protagonizaron.

Recuerda a alguno de sus grandes rivales, pero se queda con Marc: "He tenido muchísimos: desde Dani Pedrosa en 250cc, hasta Casey Stoner, Valentino Rossi...".

"Pero quizá Márquez nunca abandonaba, siempre quería ganarte. Era indiferente si la moto no iba bien o si el circuito no se le daba bien; siempre te quería ganar. Eso era muy complicado a nivel psicológico", dice Lorenzo, que ahora se ha convertido en entrenador de Maverick Viñales, piloto de KTM.

Sobre su retirada, reconoce que lo pasó muy mal por las lesiones: "Mi última lesión fue de columna. Me aplasté dos vértebras, y la columna y la cabeza son dos partes del cuerpo que son muy delicadas. Ahí me cambió un poco la vida y la mentalidad.".

"Tenía 32 años, había estado 18 como profesional y dije que no podía, por un segundo o un instante, perder mi futura vida", recuerda un Lorenzo que se marchó de la competición en el año 2019, cuando competía con el equipo Honda precisamente como compañero de Marc Márquez.

Elogios a Alex Márquez

Lorenzo también analiza la actual parrilla de MotoGP y lanza muchos elogios a Alex Márquez, que el año pasado fue de los pocos que pudo plantar cara a Marc: "Tiene mucho mérito. Porque estar siempre a la sombra de tu hermano y que esa presión no te hunda, y seguir intentándolo y aprendiendo de él (sus contras y también su punto a favor, que es que aprendes del mejor, que es Marc), ha sabido gestionarlo muy bien".

"Ha esperado su momento, lo ha aprovechado, es subcampeón del mundo… y en el circuito de Sepang fue rapidísimo, así que podría aspirar a luchar aún más por el mundial este año", pronostica el tres veces campeón de la categoría reina.