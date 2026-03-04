"Fernando Alonso puede perder los estribos": Aston Martin y Honda juegan con la paciencia del bicampeón de F1

Anthony Davidson, campeón del WEC en 2014, explica que el asturiano "ya lo ha experimentado todo y lo ha conseguido todo", por lo que "podría llegar a ser demasiado frustrante" estar lejos de las posiciones de cabeza.

Fernando Alonso afirmó hace seis meses que si el AMR26 no era lo suficientemente competitivo, cobraría más fuerza la posibilidad de que no se retirara y siguiera corriendo en 2027.

Sin embargo, una cosa es que el monoplaza no sea lo suficientemente rápido para ganar, y otra muy distinta que sea un eliminado habitual en Q1.

Y esta situación, según Anthony Davidson, podría desembocar en un enfado morrocotudo del asturiano como ya ocurrió con McLaren-Honda en el pasado.

"Estoy seguro de que podría perder los estribos este año; ya lo hemos visto antes. No me sorprendería que volviera a ocurrir, porque es un personaje increíblemente apasionado", ha explicado en 'RacingNews365'.

El campeón del WEC en 2014 ve al reloj como el mayor enemigo de Alonso: "Sobre el papel, todos los ingredientes para el éxito están ahí. Dale tiempo y estoy convencido de que saldrá bien, pero el tiempo no está del lado de Fernando".

Y es que la situación actual está lejos de ser halagüeña: "Aston Martin y Honda se encuentran actualmente en una situación técnica muy complicada. Fernando es una pieza crucial de este equipo y trabajará incansablemente entre bastidores para solucionarlo".

"Pero no le queda mucho tiempo, y como piloto que ya lo ha experimentado todo y lo ha conseguido todo, podría llegar a ser demasiado frustrante. Fernando es un gran trabajador, y estoy seguro de que, más que nadie, él desea que este proyecto triunfe", ha zanjado Davidson.