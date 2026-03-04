"Yo soy alguien que nunca se rinde, pero..."
Marc Márquez, a corazón abierto: desvela los dos momentos en los que casi se retira
El eneacampeón del mundo ha recordado el calvario por el que pasó tras su dura lesión en Jerez 2020.
El Gran Premio de España de 2020 marcó un antes y un después para Marc Márquez. Tras una durísima caída, el ilerdense forzó y su húmero derecho reventó.
El de Cervera tuvo que pasar hasta en cuatro ocasiones por el quirófano y, junto a los episodios de diplopía que sufrió, la retirada fue una opción que estuvo en su mesa.
Así lo ha explicado en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport': "Sí, durante esos cinco años tan complicados pensé en retirarme. No era un pensamiento constante, pero en los momentos más duros, cuando no ves progresos y cada operación parece alargar la incertidumbre, es inevitable preguntarte: '¿De verdad merece la pena seguir?'".
Concretamente, hubo dos momentos en los que Marc casi tira la toalla: "El primero fue después de la tercera operación en el brazo. Estaba en casa, lejos de las carreras, y no veía una salida".
Y el segundo, quizás el más difícil, cuando volvió a subirse a la moto y fue consciente de que aún tenía dolor en el brazo derecho.
"El segundo fue cuando volví a subirme a la moto por primera vez y el dolor seguía ahí. Fue un golpe durísimo, porque había puesto muchas expectativas en ese regreso. En esas semanas también hablé mucho con los médicos y con Alberto Puig. Yo soy alguien que nunca se rinde, pero cuando ves que el cuerpo no responde te preguntas si no estarás forzando demasiado", ha añadido.
A pesar de ello, Márquez no desistió, apostó por Gresini dejando Honda, que se lo había dado todo, y seis años después volvió a tocar el cielo levantando su novena corona. Una de las mayores gestas de la historia del deporte.