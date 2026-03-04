Indian Wells se rinde ante Carlos Alcaraz: el aplaudido gesto durante un entrenamiento con Tommy Paul

En un partido de calentamiento previo al Masters 1000, el público de la pista reconoció la acción deportiva del número uno del mundo sobre su adversario.

La figura de Carlos Alcaraz es una de las más respetables en el circuito ATP. Sus múltiples gestos de respeto y educación durante sus partidos se han repetido en varias ocasiones. Incluso, el propio tenista recibió en 2025 el Premio Stefan Edberg a la Deportividad al ser reconocido por muchos de sus compañeros por su juego limpio y comportamiento ejemplar.

En lo que llevamos de calendario, Alcaraz ha demostrado su respeto en pista, y este martes lo ha vuelto a hacer durante un entrenamiento con Tommy Paul en Indian Wells. En un partido en forma de calentamiento previo al Masters 1000, el español disputó varios juegos con el estadounidense en los que dejó destellos de su impecable juego.

En uno de los puntos, Carlos se pasó de fuerza y la pelota acabó fuera de la pista por milímetros, a lo que Paul le preguntó si estaba fuera. Ante dicha pregunta, el de El Palmar no dudó en demostrar su deportividad y admitir que se le había desplazado fuera de la línea.

"Eres un buen chico", le respondió su adversario, mientras el público presente en la pista aplaudió el gesto de Alcaraz. Una vez más, los aficionados al tenis se rinden ante la actuación del número uno del mundo, no solo por su rendimiento, sino por su respeto por los rivales y el tenis en general.