Carlos Sainz desvela qué pilotos son sus candidatos para ganar la Fórmula 1 en 2026

El piloto español se ha pasado por los micrófonos del podcast de la F1 'Beyond The Grid', junto a Tom Clarkson, donde ha revelado qué pilotos se podrían coronar como campeones del mundo este año.

El Mundial de Fórmula 1 de 2026 resulta una incógnita en todos los aspectos. Desde cómo rendirán los monoplazas con el nuevo reglamento hasta qué pilotos tienen más posibilidades de coronarse como campeones en Abu Dhabi.

Durante los test de pretemporada se ha podido apreciar que algunas escuderías cuentan con ventaja sobre el resto, en cuanto al diseño del coche, la configuración de su motor o la adaptación del piloto a la nueva forma de conducción.

Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull se postulan como los equipos con mayor número de probabilidades de ganar el título. Sin embargo, hay un piloto de la parrilla que sitúa a dos pilotos de esos equipos como los candidatos a ganar el mundial.

En concreto, Carlos Sainz, piloto español de Williams, ha participado en el último episodio del podcast de la F1 'Beyond The Grid', en donde ha confesado cuáles son los rivales que optan al título.

"Diré dos nombres, ¿vale? George Russell o Max Verstappen", ha respondido Sainz a la pregunta sobre quién será el campeón del mundo en 2026. Ante tal afirmación, el presentador del podcast, Tom Clarkson, le preguntó si podía desarrollar el motivo de su respuesta, a lo que el español no dudó en decir que no.

"No, no puedes", añadía el de Williams entre risas junto a Clarkson. Este año, Sainz prevé acabar en la tabla media de la clasificación, aunque con el nuevo reglamento no descarta terminar unos puestos más arriba.