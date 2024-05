Durante una entrevista en 'TheWildProject', Jorge Lorenzo se ha puesto en una difícil tesitura a la hora de elegir a los cinco mejores pilotos de la historia de MotoGP.

El pentacamepón ha enumerado a los que según su criterio han sido los 'GOAT' de la competición de primero a quinto.

En los dos primeros, el balear no ha dudado: "El mejor ha sido Valentino Rossi por lo que ha significado, por lo que ha dado el motociclismo, por su carisma".

"No lo ha hecho por los demás, lo ha hecho por él egoístamente, pero al final ha beneficiado al motociclismo en general. Como segundo mejor de la historia pongo a Marc Márquez", ha añadido Lorenzo.

El bronce, según él, se pone difícil: "Tercero... Se complica, está muy ajustada esa tercera posición. Tercero, Agostini, por ser el que más títulos ha tenido. Pero claro, es que ganaba carreras con un minuto de ventaja al segundo. Tenía la mejor moto muchas veces y había mucha desigualdad. No se preparaban físicamente, algunos fumaban. Era otra época".

"En cuarto lugar, coloco a Mick Doohan. Simplemente por la fuerza mental que tenía ganó cuatro títulos. Llego a estar con la pierna reventada cuando no era campeón del mundo y le dijeron que le iban a cortar la pierna. El tío, por la fuerza mental y porque era cabezón, lo iba a conseguir. Un poco como yo muchas veces", ha señalado el expiloto.

Por último, Jorge Lorenzo no ha querido desmarcarse del grupo: "Y quinto, si me quieres que me ponga yo, me pongo yo. Por números y porque técnicamente me pulí mucho. Me pulí mucho y era un puto robot. No te diré que soy mejor que Rossi en la historia o que Agostini o que Márquez que me superó de títulos. Los números son los números, pero creo que quinto, sí".