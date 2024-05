Este fin de semana MotoGP ha sacado a la luz unas "imágenes inéditas" de la celebración del segundo puesto de Marc Márquez en el garaje de Gresini en Jerez.

En el vídeo, se ve cómo Davide Tardozzi, director de Ducati, se acerca al octocampeón para felicitarle por su gran resultado.

"Me tenéis que comprar unas letras nuevas", le dice el de Cervera nada más verle en referencia al toque que se dio con Bagnaia en los giros finales del Gran Premio.

Seguidamente, tras una risa cómplice, el italiano le felicita: "Le he dicho a Pecco que luchar contra ocho veces campeón del mundo es duro, pero que has ofrecido un gran show, sinceramente".

Marc, sediento de victoria como siempre, le lanza una advertencia al equipo y al vigente campeón, Pecco Bagnaia: "Como has visto, si estoy ahí arriba, voy a ir a por él".

Cabe reseñar que Tardozzi será uno de los grandes responsables de Ducati que decidirán quién será el compañero de Pecco Bagnaia en 2025... y Marc Márquez es uno de los favoritos. Ojo a la complicidad de ambos.

Marc Márquez, tajante con Gresini: "No me pueden tener el respeto de no decirme cosas"

From requesting new leathers to Davide Tardozzi to the Marquez brothers' latest hit! 😂 🎤 🎶

You simply cannot miss the unseen footage of how @marcmarquez93 and @GresiniRacing celebrated their P2 in Jerez! 🤩#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/laEh3Lp9p1