Todo pasaba por Sachsenring, el circuito estrella de Marc Márquez. Sin embargo, las cosas no han ido como le hubieran gustado al piloto catalán. El español buscaba reivindicarse en su Honda y volver a meterse en la lucha por victorias pero, una vez más, su Honda RC213V le ha hecho la vida imposible.

Márquezsuma ya un nuevo domingo sin puntuar. Es más, ha sumado un domingo sin ni siquiera correr porque, esta vez, su caída se produjo en la vuelta de calentamiento. Jorge Lorenzo, cinco veces campeón del mundo y actualmente comentarista en DAZN, no ha dudado a la hora de comentar la situación de Marc.

"Es un desastre esa moto, no está a la altura", ha comentado Lorenzo. "Marc debe sentir resignación, rabia, impotencia y yo veo una situación probablemente imposible para estar sereno y Marc no lo está. Físicamente se encuentra bien, pero no se encuentra bien con la moto", añade.

Sin embargo, también achaca el problema a la intranquilidad del piloto catalán: "Hacer leña de un árbol caído es oportunista yo creo, pero se le ve que está nervioso lo denota en situaciones dentro y fuera de la pista".

Aún así, Márquez siempre se ha caracterizado por luchar hasta el final sea cuales sean las capacidades de su moto. "Veremos a Marc intentarlo hasta el final y hasta que ya no tenga contrato con Honda, si la cosa ya no funciona lo intentará hasta el final, no tengo ninguna duda", ha asegurado el comentarista.